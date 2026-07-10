Alliance Trust Aktie

Alliance Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98

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Hochrechnung 10.07.2026 10:04:08

FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Alliance Trust-Investment gewesen.

Am 10.07.2023 wurde das Alliance Trust-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,95 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Alliance Trust-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,050 Alliance Trust-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.07.2026 134,07 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,34 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 134,07 GBP, was einer positiven Performance von 34,07 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Alliance Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 4,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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