Alliance Trust Aktie
WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98
|Profitabler Alliance Trust-Einstieg?
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14.08.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 14.08.2021 wurde das Alliance Trust-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Alliance Trust-Anteile bei 10,20 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Alliance Trust-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 980,392 Alliance Trust-Aktien. Die gehaltenen Alliance Trust-Papiere wären am 13.08.2026 13 627,45 GBP wert, da der Schlussstand 13,90 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,27 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Alliance Trust bezifferte sich zuletzt auf 5,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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