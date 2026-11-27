Alliance Trust Aktie
WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98
|Alliance Trust-Investmentbeispiel
|
27.11.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Trust-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alliance Trust-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Alliance Trust-Aktie bei 10,56 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Alliance Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 946,970 Alliance Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 13,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 500,00 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,00 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Alliance Trust eine Marktkapitalisierung von 4,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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