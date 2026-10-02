Alliance Trust Aktie
WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98
|Lohnende Alliance Trust-Anlage?
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02.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Trust von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Alliance Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Alliance Trust-Papier bei 10,32 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,690 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 13,73 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,04 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,04 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 5,03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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