FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Trust von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Alliance Trust-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Alliance Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Alliance Trust-Papier bei 10,32 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,690 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 13,73 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,04 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 5,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at