Alliance Trust Aktie

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WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98

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Langfristige Anlage 07.08.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Trust von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alliance Trust gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Alliance Trust-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,32 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Alliance Trust-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,899 Alliance Trust-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 340,12 GBP, da sich der Wert einer Alliance Trust-Aktie am 06.08.2026 auf 13,83 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 340,12 GBP, was einer positiven Performance von 34,01 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 5,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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