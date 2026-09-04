FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Trust von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alliance Trust gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alliance Trust-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,48 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hat, hat nun 954,198 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (13,68 GBP), wäre die Investition nun 13 053,44 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,53 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Alliance Trust eine Marktkapitalisierung von 5,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at