FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Alliance Trust-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Alliance Trust-Aktie bei 12,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,813 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 13,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,91 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,91 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Alliance Trust zuletzt 4,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at