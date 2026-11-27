Bei einem frühen Antofagasta-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Antofagasta-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,13 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, hätte er nun 707,965 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 25,93 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 357,52 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 83,58 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Antofagasta belief sich zuletzt auf 24,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at