Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Rentable Antofagasta-Anlage?
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03.07.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Antofagasta-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Antofagasta-Papiers betrug an diesem Tag 19,34 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Antofagasta-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 517,063 Antofagasta-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 38,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 917,27 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99,17 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Antofagasta belief sich zuletzt auf 37,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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