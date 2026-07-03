Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Antofagasta-Anlage? 03.07.2026 10:04:07

FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Antofagasta-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Antofagasta-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Antofagasta-Papiers betrug an diesem Tag 19,34 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Antofagasta-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 517,063 Antofagasta-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 38,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 917,27 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99,17 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Antofagasta belief sich zuletzt auf 37,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Antofagasta plc

mehr Nachrichten