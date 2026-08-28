Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Antofagasta-Investmentbeispiel
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28.08.2026 10:03:39
FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Antofagasta-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,58 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investierten, hätten nun 46,339 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 871,64 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Anteils am 27.08.2026 auf 40,39 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87,16 Prozent gesteigert.
Alle Antofagasta-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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