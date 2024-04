FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Antofagasta-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Antofagasta-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,81 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 632,711 Antofagasta-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.04.2024 gerechnet (22,18 GBP), wäre die Investition nun 14 033,53 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,34 Prozent.

Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at