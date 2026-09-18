Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Rentabler Antofagasta-Einstieg?
|
18.09.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Antofagasta-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Antofagasta-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Antofagasta-Anteile letztlich bei 4,92 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,417 Antofagasta-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (37,02 GBP), wäre die Investition nun 7 530,51 GBP wert. Mit einer Performance von +653,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Antofagasta-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
14.09.26
|LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
Analysen zu Antofagasta plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|42,32
|-2,47%