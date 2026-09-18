Antofagasta Aktie

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WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Rentabler Antofagasta-Einstieg? 18.09.2026 10:04:01

FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Antofagasta-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Antofagasta eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Antofagasta-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Antofagasta-Anteile letztlich bei 4,92 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,417 Antofagasta-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (37,02 GBP), wäre die Investition nun 7 530,51 GBP wert. Mit einer Performance von +653,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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