FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Antofagasta von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Antofagasta eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Antofagasta-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Antofagasta-Anteile 4,80 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Antofagasta-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,851 Antofagasta-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 27,95 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 582,78 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 482,78 Prozent angewachsen.

Antofagasta wurde am Markt mit 27,63 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at