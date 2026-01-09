FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Antofagasta gewesen.

Das Antofagasta-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Antofagasta-Papier bei 3,98 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Antofagasta-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 251,067 Antofagasta-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 375,60 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 08.01.2026 auf 33,36 GBP belief. Damit wäre die Investition um 737,56 Prozent gestiegen.

Antofagasta war somit zuletzt am Markt 33,43 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at