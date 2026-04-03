FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Antofagasta eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Antofagasta-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Antofagasta-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,54 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 220,313 Antofagasta-Aktien. Die gehaltenen Antofagasta-Papiere wären am 02.04.2026 7 616,22 GBP wert, da der Schlussstand 34,57 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 661,62 Prozent.

Der Marktwert von Antofagasta betrug jüngst 34,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at