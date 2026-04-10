Antofagasta Aktie

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WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Antofagasta-Investmentbeispiel 10.04.2026 10:03:36

FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Antofagasta-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Antofagasta-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Antofagasta-Papiers betrug an diesem Tag 14,56 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 686,813 Antofagasta-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Antofagasta-Aktie auf 36,77 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 254,12 GBP wert. Damit wäre die Investition 152,54 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Antofagasta eine Marktkapitalisierung von 37,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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