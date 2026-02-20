FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ashtead von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Ashtead-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Ashtead-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,34 GBP. Bei einem Ashtead-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,027 Ashtead-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 51,06 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 103,49 GBP wert. Damit wäre die Investition 3,49 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Ashtead bezifferte sich zuletzt auf 21,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at