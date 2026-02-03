Associated British Foods Aktie

Associated British Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

Associated British Foods-Investmentbeispiel 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: Hätte sich ein Associated British Foods-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Associated British Foods-Aktie Anlegern gebracht.

Das Associated British Foods-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Associated British Foods-Papiers betrug an diesem Tag 19,32 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 517,732 Associated British Foods-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated British Foods-Papiers auf 19,15 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 914,57 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 0,85 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Associated British Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 13,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

