FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Dividende schüttet Associated British Foods an Anteilseigner aus

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Associated British Foods am 05.12.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,63 GBP je Aktie beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Insgesamt wurde entschieden 656,00 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 30,68 Prozent gestiegen.

Associated British Foods- Dividendenrenditeanpassung

Letztlich notierte der Associated British Foods-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 21,25 GBP. Der Dividendenabschlag auf den Associated British Foods-Titel erfolgt am 08.12.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Associated British Foods-Aktienkurs auswirken. Die Auszahlung der Dividende an die Associated British Foods-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Associated British Foods-Aktie 3,20 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,88 Prozent.

Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Associated British Foods-Kurs via London 28,55 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 79,07 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Associated British Foods

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,66 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,11 Prozent nachlassen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Associated British Foods

Associated British Foods ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 15,103 Mrd. GBP. Das Associated British Foods-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 13,92. 2025 setzte Associated British Foods 19,450 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 1,42 GBP.

Redaktion finanzen.at