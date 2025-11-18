FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Associated British Foods-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,28 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Associated British Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 49,313 Associated British Foods-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 21,03 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 037,06 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,71 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Associated British Foods betrug jüngst 15,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at