Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Profitable Associated British Foods-Anlage?
|
24.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated British Foods-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Associated British Foods-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,09 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 523,972 Associated British Foods-Aktien. Die gehaltenen Associated British Foods-Papiere wären am 23.02.2026 10 220,07 GBP wert, da der Schlussstand 19,51 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,20 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods bezifferte sich zuletzt auf 13,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
