FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Associated British Foods-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Associated British Foods-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,53 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 443,853 Associated British Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,83 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 245,45 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 9 245,45 GBP, was einer negativen Performance von 7,55 Prozent entspricht.

Alle Associated British Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at