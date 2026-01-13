Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Associated British Foods-Performance im Blick
|
13.01.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated British Foods-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.01.2021 wurden Associated British Foods-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Associated British Foods-Aktie an diesem Tag bei 22,26 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 449,336 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 288,01 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Papiers am 12.01.2026 auf 18,45 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 17,12 Prozent gleich.
Insgesamt war Associated British Foods zuletzt 13,16 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Associated British Foods plc
Analysen zu Associated British Foods plc
Aktien in diesem Artikel
|Associated British Foods plc
|21,40
|0,94%
