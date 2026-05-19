FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated British Foods-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Associated British Foods eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Associated British Foods-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,87 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Associated British Foods-Papier investiert hätte, hätte er nun 479,157 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.05.2026 auf 18,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 816,48 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,84 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods bezifferte sich zuletzt auf 12,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at