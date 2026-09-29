Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Associated British Foods-Performance
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29.09.2026 10:03:33
FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Associated British Foods von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Associated British Foods-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,05 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,839 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,25 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,75 Prozent.
Insgesamt war Associated British Foods zuletzt 12,99 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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