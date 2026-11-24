Investoren, die vor Jahren in Associated British Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Associated British Foods-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated British Foods-Anteile betrug an diesem Tag 25,95 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 385,356 Associated British Foods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 761,08 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Papiers am 23.11.2026 auf 20,14 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,39 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods bezifferte sich zuletzt auf 14,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at