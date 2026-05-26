Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Hochrechnung
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Associated British Foods-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Associated British Foods-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,61 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in Associated British Foods-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,373 Associated British Foods-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (18,36 GBP), wäre die Investition nun 98,66 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,34 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Associated British Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 12,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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