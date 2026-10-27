FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Associated British Foods-Aktien gewesen.

Am 27.10.2016 wurden Associated British Foods-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Associated British Foods-Anteile an diesem Tag bei 24,73 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,437 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 794,99 GBP, da sich der Wert einer Associated British Foods-Aktie am 26.10.2026 auf 19,66 GBP belief. Mit einer Performance von -20,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Associated British Foods einen Börsenwert von 13,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at