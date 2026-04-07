Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Langfristige Performance
|
07.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Associated British Foods von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Associated British Foods-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Associated British Foods-Aktie an diesem Tag bei 24,79 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Associated British Foods-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 403,337 Associated British Foods-Anteilen. Die gehaltenen Associated British Foods-Anteile wären am 02.04.2026 7 625,08 GBP wert, da der Schlussstand 18,91 GBP betrug. Aus 10 000 GBP wurden somit 7 625,08 GBP, was einer negativen Performance von 23,75 Prozent entspricht.
Associated British Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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