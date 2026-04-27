AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Lohnende AstraZeneca-Investition?
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27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 27.04.2016 wurde die AstraZeneca-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AstraZeneca-Aktie an diesem Tag bei 39,97 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die AstraZeneca-Aktie investiert, befänden sich nun 25,022 AstraZeneca-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 492,06 GBP, da sich der Wert einer AstraZeneca-Aktie am 24.04.2026 auf 139,56 GBP belief. Mit einer Performance von +249,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich zuletzt auf 216,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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