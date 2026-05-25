FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der AstraZeneca-Aktie statt. Der Schlusskurs der AstraZeneca-Anteile betrug an diesem Tag 40,15 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hat, hat nun 249,097 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 34 664,34 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 139,16 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 34 664,34 GBP, was einer positiven Performance von 246,64 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich jüngst auf 215,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at