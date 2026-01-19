AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|AstraZeneca-Anlage
|
19.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.01.2023 wurde die AstraZeneca-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AstraZeneca-Papier bei 114,20 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 87,566 AstraZeneca-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 304,73 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Papiers am 16.01.2026 auf 140,52 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 217,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
