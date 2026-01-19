AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

AstraZeneca-Anlage 19.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen AstraZeneca-Investment verdienen können.

Am 19.01.2023 wurde die AstraZeneca-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AstraZeneca-Papier bei 114,20 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 87,566 AstraZeneca-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 304,73 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Papiers am 16.01.2026 auf 140,52 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 217,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

16.01.26 AstraZeneca Buy UBS AG
16.01.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
15.01.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
15.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 161,10 -1,10% AstraZeneca PLC

