FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AstraZeneca-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 109,00 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die AstraZeneca-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,917 AstraZeneca-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AstraZeneca-Papiers auf 126,32 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,89 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,89 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 195,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at