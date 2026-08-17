FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AstraZeneca-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,69 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das AstraZeneca-Papier investiert hätte, befänden sich nun 197,278 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 608,01 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 14.08.2026 auf 114,60 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 126,08 Prozent erhöht.

Alle AstraZeneca-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 177,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at