AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Performance im Blick
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17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades AstraZeneca-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,69 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das AstraZeneca-Papier investiert hätte, befänden sich nun 197,278 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 608,01 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 14.08.2026 auf 114,60 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 126,08 Prozent erhöht.
Alle AstraZeneca-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 177,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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