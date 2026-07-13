FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.07.2021 wurde das AstraZeneca-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 87,59 GBP. Bei einem AstraZeneca-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,142 AstraZeneca-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 128,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,53 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,53 Prozent vermehrt.

AstraZeneca wurde jüngst mit einem Börsenwert von 199,25 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at