AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Lohnende AstraZeneca-Investition? 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das AstraZeneca-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AstraZeneca-Aktie an diesem Tag bei 88,47 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hat, hat nun 1,130 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 134,17 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Papiers am 02.10.2026 auf 118,70 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,17 Prozent.

AstraZeneca wurde jüngst mit einem Börsenwert von 184,24 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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29.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
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