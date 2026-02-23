AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Hochrechnung
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AstraZeneca-Aktie bei 71,59 GBP. Bei einem AstraZeneca-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,969 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.02.2026 2 133,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 152,70 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113,31 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte AstraZeneca einen Börsenwert von 236,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
