AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Performance im Blick
|
23.03.2026 10:04:34
FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren eingefahren
AstraZeneca-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 72,84 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 137,288 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.03.2026 19 077,55 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 138,96 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 90,78 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete AstraZeneca eine Marktkapitalisierung von 215,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
23.03.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
23.03.26
|Handel in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
23.03.26
|Optimismus in London: FTSE 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
23.03.26