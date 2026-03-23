FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen AstraZeneca-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

AstraZeneca-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 72,84 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 137,288 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.03.2026 19 077,55 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 138,96 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 90,78 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete AstraZeneca eine Marktkapitalisierung von 215,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at