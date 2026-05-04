FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 107,54 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92,989 AstraZeneca-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 135,12 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 564,63 GBP wert. Mit einer Performance von +25,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für AstraZeneca eine Börsenbewertung in Höhe von 209,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at