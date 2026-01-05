AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Hochrechnung
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das AstraZeneca-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 45,62 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,192 AstraZeneca-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 135,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 297,94 GBP wert. Damit wäre die Investition um 197,94 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für AstraZeneca eine Börsenbewertung in Höhe von 210,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
05.01.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.at)
|
05.01.26
|FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|155,10
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.