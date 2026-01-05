AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

Hochrechnung 05.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das AstraZeneca-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 45,62 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,192 AstraZeneca-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 135,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 297,94 GBP wert. Damit wäre die Investition um 197,94 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für AstraZeneca eine Börsenbewertung in Höhe von 210,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

16.12.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08.12.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
