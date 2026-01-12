FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr verdient

AstraZeneca Aktie
AstraZeneca-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 109,82 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in AstraZeneca-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,106 AstraZeneca-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 142,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 294,48 GBP wert. Damit wäre die Investition 29,45 Prozent mehr wert.
Am Markt war AstraZeneca jüngst 220,41 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
