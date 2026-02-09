AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

Rentable AstraZeneca-Investition? 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AstraZeneca-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des AstraZeneca-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 116,00 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 86,207 AstraZeneca-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 141,04 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 158,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,59 Prozent vermehrt.

AstraZeneca war somit zuletzt am Markt 218,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

mehr Analysen
06.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 AstraZeneca Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 161,30 -1,22% AstraZeneca PLC

