AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Rentable AstraZeneca-Investition?
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AstraZeneca-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des AstraZeneca-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 116,00 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 86,207 AstraZeneca-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 141,04 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 158,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,59 Prozent vermehrt.
AstraZeneca war somit zuletzt am Markt 218,85 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
