AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Frühe Anlage 18.05.2026 10:04:29

FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden AstraZeneca-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die AstraZeneca-Anteile bei 79,36 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,601 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.05.2026 1 717,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 136,32 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 71,78 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca belief sich zuletzt auf 211,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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