Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Langfristige Anlage
|
25.12.2025 10:03:26
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Auto Trader Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 4,26 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 349,072 Auto Trader Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (5,87 GBP), wäre die Investition nun 13 779,66 GBP wert. Mit einer Performance von +37,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Auto Trader Group-Wert an der Börse wurde auf 5,01 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
