WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

Profitabler Auto Trader Group-Einstieg? 22.01.2026 10:03:51

FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Auto Trader Group gewesen.

Am 22.01.2016 wurden Auto Trader Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,99 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2 506,266 Auto Trader Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers auf 5,61 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 060,15 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,60 Prozent erhöht.

Auto Trader Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

