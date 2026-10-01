Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Lukrative Auto Trader Group-Anlage?
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01.10.2026 10:03:17
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Auto Trader Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,06 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 466,091 Auto Trader Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers auf 4,53 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 166,46 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,66 Prozent vermehrt.
Der Auto Trader Group-Wert an der Börse wurde auf 3,44 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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