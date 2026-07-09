Auto Trader Group Aktie

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WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Langfristige Anlage 09.07.2026 10:03:25

FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Auto Trader Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Auto Trader Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 3,34 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investierten, hätten nun 2 997,602 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,94 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 14 793,17 GBP wert. Mit einer Performance von +47,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Auto Trader Group jüngst 3,95 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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