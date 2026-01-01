Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Langfristige Performance
|
01.01.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,93 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hat, hat nun 1 261,034 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,86 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 394,70 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 26,05 Prozent vermindert.
Insgesamt war Auto Trader Group zuletzt 4,97 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Auto Trader Group PLCmehr Nachrichten
|
01.01.26
|FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
25.12.25
|FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
18.12.25
|FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
15.12.25