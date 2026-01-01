Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

Langfristige Performance 01.01.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Auto Trader Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,93 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hat, hat nun 1 261,034 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,86 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 394,70 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 26,05 Prozent vermindert.

Insgesamt war Auto Trader Group zuletzt 4,97 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

