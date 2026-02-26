FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Auto Trader Group-Investment verlieren können.

Am 26.02.2025 wurde das Auto Trader Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,89 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 126,775 Auto Trader Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers auf 4,74 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 600,28 GBP wert. Mit einer Performance von -39,97 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Auto Trader Group wurde am Markt mit 3,95 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at