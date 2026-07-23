Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Rentables Auto Trader Group-Investment? 23.07.2026 10:03:24

FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Auto Trader Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6,50 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Auto Trader Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 153,941 Auto Trader Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.07.2026 759,70 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,94 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 3,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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